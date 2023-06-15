Минфин пока не готов продлить срок софинансирования взносов по программе долгосрочных сбережений

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Минфин не планирует увеличивать трехлетний срок софинансирования взносов граждан по программе долгосрочных сбережений до запуска этого продукта, но будет прорабатывать этот вопрос по мере ее реализации, сообщил "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ директор департамента финполитики министерства Иван Чебесков .

"Этот вопрос будет прорабатываться по мере реализации самого продукта. Сейчас решения о продлении (срока софинансирования взносов - ИФ) с большой вероятностью не будет, - сказал он. - Но в будущем это будет обсуждаться".

Увеличить срок софинансирования взносов по программе долгосрочных сбережений предлагали представители негосударственных пенсионных фондов. В частности, председатель совета директоров НПФ "Будущее" Галина Морозова, выступая на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum XIV в конце мая, предложила продлить срок софинансирования до 10 лет.

Госдума на заседании 25 мая приняла в первом чтении правительственный законопроект о создании программы долгосрочных сбережений граждан через договоры с негосударственными пенсионными фондами на добровольной основе.

Законопроект предлагает предоставить гражданам, заключившим договор долгосрочных сбережений в период 2024 - 2026 годов с НПФ и уплатившим взносы в сумме не менее 2 тысячи рублей в год, дополнительную финансовую стимулирующую поддержку в течение трех лет. Размер дополнительного стимулирующего взноса будет определяться дифференцированно исходя из суммы уплаченных взносов и размера среднемесячного дохода, полученного гражданином по данным ФНС за истекший календарный год: при доходе до 80 тысяч рублей - 1 рубль софинансирования на 1 рубль взносов; при доходе от 80 до 150 тысяч рублей - 1 рубль софинансирования на 2 рубля взносов; при доходе свыше 150 тысяч рублей - 1 рубль софинансирования на 4 рубля взносов. Предельный размер софинансирования определен в размере до 36 тысяч рублей в год.

Участники программы также смогут оформить ежегодный налоговый вычет до 52 тысяч рублей при уплате взносов до 400 тысяч рублей в год.

Право на получение периодических выплат по указанным договорам будут иметь граждане, достигшие возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), либо участвовавшие в программе не менее 15 лет.

По выбору участника программы периодические выплаты могут быть пожизненными или срочными (на срок не менее 10 лет). Также законопроектом предусмотрена единовременная выплата по договору долгосрочных сбережений в случае, если размер пожизненной выплаты составит менее 10% прожиточного минимума пенсионера в России.

Кроме того, гражданам будет предоставлена возможность досрочного использования средств долгосрочных сбережений без расторжения соответствующего договора при наличии у них особых жизненных ситуаций, к которым отнесены: оплата дорогостоящего лечения и получение высшего образования ребенком.

Государство гарантирует сохранность средств долгосрочных сбережений в размере уплаченных взносов и дохода от их размещения в пределах 2,8 млн рублей.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года.