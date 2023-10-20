Что произошло за день: пятница, 20 октября

Машины для российских чиновников, аутентификация на "Госуслугах" и умерла Анфиса Резцова

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Росстат ожидает сокращения населения РФ к концу 2045 г. до 138,77 млн человек. Согласно прогнозу, численность населения в РФ в 2024-2032 годах будет сокращаться более чем на 400 тыс. человек в год.

- В результате атаки ХАМАС на Израиль погибли 20 российских граждан, сообщил посол РФ Анатолий Викторов. По его словам, Москва осуществляет контакты с ХАМАС для освобождения захваченных заложников, среди которых есть как минимум два гражданина России. Между тем стало известно, что армия обороны Израиля планирует проведение военной кампании против ХАМАС в три этапа.

- Байден запросил у Конгресса $61,4 млрд для Украины и $14,3 млрд для Израиля. Также американский президент обратился с просьбой выделить $10 млрд на гуманитарные усилия, в том числе на помощь палестинскому населению.

- Минпромторг РФ рекомендовал чиновникам закупать автомобили шести марок. Это Lada, Aurus, УАЗ, "Москвич", Evolute, Haval.

- Двухфакторная аутентификация станет обязательной для всех пользователей "Госуслуг". С 28 октября после введения логина и пароля потребуется дополнительный способ подтверждения: одноразовый код из смс-сообщения, код из специального приложения (ТОТР) или биометрия, если пользователь предоставил эти данные.

- Умерла олимпийская чемпионка в биатлоне и лыжных гонках Анфиса Резцова. Ей было 58 лет. До 2018 она была единственной женщиной в мире, которой удалось стать олимпийской чемпионкой сразу в двух зимних видах спорта.

- Курс доллара впервые с 25 сентября опустился ниже 96 руб. Евро на Мосбирже опустился ниже 101 рубля впервые с 12 сентября.