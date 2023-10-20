Курс евро опустился ниже 101 рубля впервые с 12 сентября

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Евро, доллар США и китайский юань заметно усилили темпы снижения на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Евро опустился ниже 101 руб. впервые с 12 сентября, доллар торгуется по направлению к 95 руб., юань упал до 13 руб. впервые с 21 сентября.

Курс доллара США составил 95,34 руб./$1 в 14:41 по Москве, что на 1,72 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар торгуется ниже 96 руб. впервые с 25 сентября. Евро к этому времени стоил 100,95 руб./EUR1, подешевев на 1,86 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,78 рубля - до 97,86 руб. Курс китайского юаня упал на 22,1 копейки - до 13,004 руб. Чуть ранее юань опускался до 13 руб.

Как рассказал "Интерфаксу", эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер, после судьбоносного четверга 12 октября, когда валюты резко упали на фоне указа о репатриации валютной выручки экспортеров и продажи валюты на рынке, всю следующую неделю на рынке сохранялся боковик. "Низкая волатильность курса и движение вокруг 97 за доллар США рано или поздно должны были завершиться направленным ходом. Как мы и ожидали, выход из боковика пока состоялся вниз по валютам, а рубль, соответственно, укрепился до максимумов месяца. И, видится, что это не предел восстановления утраченных позиций нацвалюты", - отмечает Зельцер.

По словам эксперта, фундаментально в пользу рубля играют следующие факторы. "Норматив для экспортеров, а это должно увеличить предложение валюты на рынке; налоговый период, в рамках которого идет оплата обязательств перед бюджетом в рублях, значит для этого надо сначала продать валюту; жесткая ДКП - ЦБ сдерживает спрос на валюту, и 27 октября ключевая ставка может быть вновь повышена на 1%. Если уровень 95,5 руб./$1 не устоит, то доллар придется ловить не ранее 92,5. Ориентир по евро тогда будет у 98, а юань у 12,5", - говорит Зельцер.