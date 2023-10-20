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Росстат ожидает сокращения населения РФ к концу 2045 г. до 138,77 млн человек

Росстат ожидает сокращения населения РФ к концу 2045 г. до 138,77 млн человек
Фото: Ирина Дмитриева/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Росстат в пятницу вечером опубликовал новый демографический прогноз РФ до конца 2045 года, рассчитанный с учетом результатов Всероссийской переписи населения, которая проводилась в октябре - ноябре 2021 года.

На 1 января 2023 года в России проживало 146,45 млн человек. К 1 января 2046 года, по прогнозу Росстата, население страны сократится до 138,77 млн человек.

В Росстате отмечают, что демографический прогноз составлен без учета населения, проживающего в четырех новых регионах России.

Согласно прогнозу Росстата, численность населения в РФ в 2024-2032 годах будет сокращаться более чем на 400 тыс. человек в год, в том числе естественная убыль населения будет превышать в эти годы 600 тыс. человек в год, а в некоторые годы и 700 тыс. человек, миграционный прирост на всем протяжении прогнозного периода закладывается в интервале 210-230 тыс. человек в год.

Начиная с 2033 года, по прогнозу Росстата, население страны будет сокращаться темпами менее 400 тыс. человек в год (за счет замедления естественной убыли населения), в 2042-2045 годах - менее чем на 200 тыс. человек в год.

Согласно прогнозу Росстата, население РФ сократится до менее 145 млн человек в 2026 году, до менее 143 млн человек в 2030 году, до менее 140 млн человек в 2039 году.

Ожидаемая продолжительность жизни, по прогнозу Росстата, составит в 2023 году 73,1 года (ранее опубликованное значение 2022 года - 72,7 года). В 2045 году ожидаемая продолжительность жизни вырастет до 79,8 года. При этом ожидаемая продолжительность жизни у женщин, по прогнозу Росстата, составит в 2045 году 83,2 года, а у мужчин - 75,9 года.

Росстат
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