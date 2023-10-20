Двухфакторная аутентификация станет обязательной для всех пользователей "Госуслуг"

Она станет обязательной с 28 октября, уточнило Минцифры

Фото: "Интерфакс"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило постановление о дополнительном подтверждении входа на портал "Госуслуг".

Согласно постановлению, двухфакторная аутентификация для входа на портал госуслуг станет обязательной для всех пользователей.

В Минцифры России уточнили, что наличие двух факторов подтверждения для входа в аккаунт на "Госуслугах" станет обязательным с 28 октября для всех пользователей ресурса.

С этого времени для того, чтобы войти на портал, после введения логина и пароля потребуется дополнительный способ подтверждения. Это может быть одноразовый код из смс-сообщения, код из специального приложения (ТОТР) для работы с одноразовыми кодами или биометрия, если пользователь по собственному желанию предоставил эти данные и дал согласие на их использование.

С 28 октября каждый пользователь может один раз войти в свой аккаунт на госуслугах без двухфакторной аутентификации, чтобы уточнить данные, например, номер телефона, и определиться со способом дополнительной защиты.

"У тех, кто не установит второй фактор в этот визит, при следующем входе в аккаунт появится баннер с вариантами защиты. Пока не будет выбран один из них, воспользоваться Госуслугами не получится. Впоследствии можно будет изменить свой выбор в разделе "Безопасность", - говорится в сообщении Минцифры.

Чтобы установить второй фактор защиты, потребуется войти в личный кабинет, в разделе "Безопасность" кликнуть "Вход с подтверждением" и выбрать один из трех вариантов дополнительного подтверждения.

Изменить телефон для СМС-подтверждения можно при выборе второго фактора защиты. "Обратите внимание, если в систему заведен неактуальный телефон, код придет на него. Если он уже недоступен, актуализировать номер можно в приложении банка-партнёра или ближайшем МФЦ", - отметили в Минцифры.

Новые правила призваны повысить уровень безопасности доступа к данным на сайтах, куда человек заходит с логином и паролем от госуслуг.

Ранее с 1 октября двухфакторная аутентификация для входа на портал госуслуг стала обязательной для новых пользователей и тех, кто восстановил свою учетную запись.

По данным Минцифры, второй фактор подключила уже почти половина пользователей Госуслуг – более 41 млн человек.