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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:51

В аэропорту Махачкалы усилят меры безопасности

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Работа аэропорта Махачкалы будет восстановлена в ближайшие дни после проверочных и восстановительных мероприятий, сообщает телеграм-канал правительства Дагестана.

"Ситуация находится под контролем Главы РД Сергея Меликова и органов власти всех уровней. Муниципальные образования координируют работу с правоохранительными службами, в городах и районах усилены меры безопасности. (...) Действиям в аэропорту будет дана правовая оценка. Пострадавшим в результате инцидента в аэропорту Махачкалы оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работу аэропорта планируется восстановить после проведения проверочных и восстановительных мероприятий

В воскресенье вечером Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон.

В свою очередь пресс-служба ГУ МВД России по СКФО заявила о возбуждении уголовного дела по ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков) после появления призывов к проведению несанкционированных акций на территории аэропорта Махачкалы.

Минздрав региона сообщил о том, что в результате беспорядков пострадали около 20 человек, двое - в крайне тяжелом состоянии.

Ход расследования уголовного дела прокуратура Дагестана взяла на контроль.

Глава Дагестана Сергей Маликов осудил действия участников беспорядков.

Дагестан Махачкала
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