В аэропорту Махачкалы усилят меры безопасности
Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Работа аэропорта Махачкалы будет восстановлена в ближайшие дни после проверочных и восстановительных мероприятий, сообщает телеграм-канал правительства Дагестана.
"Ситуация находится под контролем Главы РД Сергея Меликова и органов власти всех уровней. Муниципальные образования координируют работу с правоохранительными службами, в городах и районах усилены меры безопасности. (...) Действиям в аэропорту будет дана правовая оценка. Пострадавшим в результате инцидента в аэропорту Махачкалы оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работу аэропорта планируется восстановить после проведения проверочных и восстановительных мероприятий
В воскресенье вечером Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон.
В свою очередь пресс-служба ГУ МВД России по СКФО заявила о возбуждении уголовного дела по ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков) после появления призывов к проведению несанкционированных акций на территории аэропорта Махачкалы.
Минздрав региона сообщил о том, что в результате беспорядков пострадали около 20 человек, двое - в крайне тяжелом состоянии.
Ход расследования уголовного дела прокуратура Дагестана взяла на контроль.
Глава Дагестана Сергей Маликов осудил действия участников беспорядков.