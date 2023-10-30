Более 20 человек пострадали в беспорядках в аэропорту Махачкалы

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Порядка двух десятков человек пострадали в результате беспорядков в аэропорту в Дагестане, половина из них госпитализирована, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

"Лечением 10 пострадавших в результате инцидента в аэропорту Махачкалы заняты медики республиканских стационаров. Два человека в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц.

"Врачи делают все возможное для сохранения их здоровья. Еще более 10 человек с легкими травмами обратились за медпомощью амбулаторно", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, ситуация с оказанием медицинской помощи раненым находится на личном контроле министра здравоохранения республики Татьяны Беляевой.

В воскресенье вечером Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон. В свою очередь пресс-служба ГУ МВД России по СКФО заявила о возбуждении уголовного дела по ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков) после появления призывов к проведению несанкционированных акций на территории аэропорта Махачкалы.

Ход расследования уголовного дела прокуратура Дагестана взяла на контроль.

Глава Дагестана Сергей Маликов осудил действия участников беспорядков.