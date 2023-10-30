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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:15

Авиарейсы Махачкалы в период восстановления примут запасные аэропорты

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Аэропорт Махачкалы после беспорядков будет восстановлен в течение 2-3 дней, критическая инфраструктура не пострадала, сообщил журналистам глава Дагестана Сергей Меликов.

"Аэропорт будет восстановлен в ближайшие дни, Навигационное оборудование, диспетчерские и иные службы, обеспечивающие безопасность полетов, не пострадали. Я думаю, что в течение 2-3 дней весь функционал аэропорта будет восстановлен, и мы снова приступим к выполнению рейсов. В период восстановления рейсы будут осуществляться через запасные аэродромы", - сказал Меликов.

Он отметил, что в воскресенье один из рейсов из Москвы приземлился в Северной Осетии. Министерство транспорта Дагестана выделило автобус, чтобы доставить от туда своих пассажиров в Махачкалу.

В воскресенье вечером Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон.

В свою очередь пресс-служба ГУ МВД России по СКФО заявила о возбуждении уголовного дела по ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков) после появления призывов к проведению несанкционированных акций на территории аэропорта Махачкалы.

Минздрав региона сообщил о том, что в результате беспорядков пострадали около 20 человек, двое - в крайне тяжелом состоянии.

Ход расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура Дагестана.

Дагестан Сергей Меликов Махачкала
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