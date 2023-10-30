Движение по Крымскому мосту приостановлено второй раз за сутки

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Крымский мост во второй раз за понедельник временно закрыт для движения автотранспорта, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Утром в понедельник движение на мосту уже закрывалось полностью примерно на 50 минут.

В воскресенье движение на мосту ограничивали отдельно в направлении Керчи и в направлении Кубани на короткие промежутки времени.

Движение на мосту останавливают несколько раз в неделю, иногда - по несколько раз в день. Региональные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.