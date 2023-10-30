ЦБ выступил против новых ограничений в раскрытии корпоративной информации

Правительству недавно предлагали закрыть значительную часть отчетности компаний

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Действующий с июля 2023 года режим раскрытия корпоративной информации учитывает все имеющиеся санкционные риски, введение дополнительных ограничений повредило бы инвесторам и рынку, считает Банк России.

Целый ряд таких ограничений предложили ввести авторы обращений, полученных правительством в сентябре-октябре, сообщали на прошлой неделе источники "Интерфакса". Письма с предложениями закрыть значительную часть отчетности - в частности, посредством ужесточения норм действующего постановления правительства от 4 июля 2023 года № 1102, направили председатель комитета эмитентов акций "Московской биржи" Андрей Бугров, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, а также исполнительный директор ассоциации "Русская сталь" Алексей Сентюрин (особенностью его обращения было предложение ограничить раскрытие по отраслевому признаку - для металлургических и трубных компаний). Обращения, по данным собеседников агентства, были направлены для анализа в профильные ведомства и ЦБ.

"В Банк России действительно поступали указанные инициативы. По нашему мнению, дополнительные ограничения раскрытия информации, в том числе изъятие сведений с учетом отраслевой специфики, негативно повлияют на информационную прозрачность рынка ценных бумаг", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

"Мы считаем, что действующая редакция постановления правительства РФ №1102 оптимально сочетает соответствующие ограничения и объем "чувствительной" информации, не подлежащей раскрытию. Такой баланс позволяет инвесторам получать необходимую им информацию для принятия решения, а эмитентам снижать санкционные риски", - полагают в Банке России.

В Минэкономразвития также подтвердили поступление предложений.

"Мы предоставим свою позицию в правительство в установленные сроки. Базово мы считаем, что любое раскрытие информации должно быть с учетом оценки чувствительности влияния ее на существующие и потенциальные санкционные риски", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Позиция Минфина ранее была сформулирована в ответе на письмо "Русской стали", с которым ознакомился "Интерфакс". Ведомство отмечало, что постановление № 1102 готовилось "с учетом необходимости обеспечения баланса интересов участников финансового рынка". В документе установлены допустимые случаи освобождения эмитентов от обязанности раскрытия в рамках перечня "чувствительной информации", который охватывает широкий круг сведений, этот список "представляется достаточным для нивелирования потенциальных санкционных рисков", а дополнение постановления о раскрытии информации изъятиями конкретно для металлургов и трубников - "избыточным", писал Минфин.