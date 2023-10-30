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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:06

"Аэрофлот" будет доставлять пассажиров в Махачкалу через Грозный

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Пока закрыт аэропорт Махачкалы, "Аэрофлот" будет перевозить туда пассажиров рейсами из Москвы и Петербурга в Грозный, оттуда пассажиры будут доставляться в столицу Дагестана автобусами.

Время вылета и прилета рейсов остается без изменений в соответствии с расписанием, сообщили в "Аэрофлоте".

"Пассажирам, имеющим оформленную перевозку на рейсы в/из Махачкалы в период закрытия аэропорта, предлагается на выбор: вынужденный возврат денежных средств; изменение даты перевозки по 20 декабря 2023 года", - добавили в компании.

Актуальная информация о статусе рейсов в/из Махачкалу будет размещаться на сайте и в официальных аккаунтах авиакомпании в социальных сетях.

"Уральские авиалинии" перенесли рейсы в Махачкалу с 30 октября на 31 октября.

29 октября вечером Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы временно закрывается. Глава Дагестана Сергей Меликов заявлял, что после беспорядков аэропорт будет восстановлен в течение 2-3 дней, критическая инфраструктура не пострадала. В период восстановления работы предприятия рейсы будут обслуживать запасные аэродромы.

Аэрофлот Грозный Росавиация Дагестан Махачкала
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