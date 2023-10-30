Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:06

СКР подключился к расследованию причин беспорядков в аэропорту Махачкалы

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) подключился к расследованию причин массовых беспорядков в Махачкале (Дагестан), сообщает в понедельник телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"29 октября примерно в 20:00 неустановленные на данный момент лица, находясь на территории аэропорта "Уйташ" (Махачкала), сопровождая свои действия массовыми беспорядками и насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих, проникли на охраняемую территорию аэропорта и в последующем на взлетно-посадочную полосу - к самолету, прибывшему из Израиля, в помещения аэропорта, где учинили погромы", - говорится в сообщении.

В РоссииПосле беспорядков в аэропорту Махачкалы задержаны 60 подозреваемыхПосле беспорядков в аэропорту Махачкалы задержаны 60 подозреваемыхЧитать подробнее

В ведомстве отметили, что "среди сотрудников правоохранительных органов есть пострадавшие".

"По данному факту следственными органами СК России по республике Дагестан незамедлительно было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.ч.1, 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки)", - говорится в сообщении.

По данным СКР, "в различных аккаунтах в социальных сетях с целью организации массовых беспорядков были размещены призывы к населению республики Дагестан выйти на протестные акции в районе международного аэропорта "Уйташ" (Махачкала)".

"Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по республике Дагестан Д.В.Беляеву установить все обстоятельства преступления, его участников и организаторов, дав их действиям всестороннюю правовую оценку. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - добавили в ведомстве.

Ранее в ГУ МВД России по СКФО сообщили о возбуждении уголовного дела по ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков) после инцидента.

Минздрав региона информировал, что в результате беспорядков пострадали около 20 человек, двое - в крайне тяжелом состоянии.

Дагестан Махачкала СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ сообщила о задержании жителя Крыма по делу о госизмене

Рядом с "Шереметьево" загорелся газгольдер АЗС

Гендиректором "ИКС Холдинга" стал Алексей Белов

После беспорядков в аэропорту Махачкалы задержаны 60 подозреваемых

После беспорядков в аэропорту Махачкалы задержаны 60 подозреваемых

Губернатор Севастополя сообщил об отражении атаки БПЛА Черноморским флотом

Более 20 человек пострадали в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы

Минздрав сообщил о раненых в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы

Аэродром в Махачкале освободили от незаконно проникших туда граждан

ГУ МВД РФ по СКФО предупредило о недопустимости проведения несогласованных акций

Аэропорт Махачкалы временно закрыли из-за проникновения неизвестных лиц

Аэропорт Махачкалы временно закрыли из-за проникновения неизвестных лиц
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });