СКР подключился к расследованию причин беспорядков в аэропорту Махачкалы

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) подключился к расследованию причин массовых беспорядков в Махачкале (Дагестан), сообщает в понедельник телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"29 октября примерно в 20:00 неустановленные на данный момент лица, находясь на территории аэропорта "Уйташ" (Махачкала), сопровождая свои действия массовыми беспорядками и насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих, проникли на охраняемую территорию аэропорта и в последующем на взлетно-посадочную полосу - к самолету, прибывшему из Израиля, в помещения аэропорта, где учинили погромы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "среди сотрудников правоохранительных органов есть пострадавшие".

"По данному факту следственными органами СК России по республике Дагестан незамедлительно было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.ч.1, 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки)", - говорится в сообщении.

По данным СКР, "в различных аккаунтах в социальных сетях с целью организации массовых беспорядков были размещены призывы к населению республики Дагестан выйти на протестные акции в районе международного аэропорта "Уйташ" (Махачкала)".

"Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по республике Дагестан Д.В.Беляеву установить все обстоятельства преступления, его участников и организаторов, дав их действиям всестороннюю правовую оценку. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - добавили в ведомстве.

Ранее в ГУ МВД России по СКФО сообщили о возбуждении уголовного дела по ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков) после инцидента.

Минздрав региона информировал, что в результате беспорядков пострадали около 20 человек, двое - в крайне тяжелом состоянии.