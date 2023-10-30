Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:06

Муфтий Северного Кавказа считает, что беспорядки в Дагестане организовали из-за рубежа

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев считает, что массовые беспорядки в дагестанском аэропорту, скорее всего, были организованы за рубежом.

"Есть силы, которые заинтересованы в таких беспорядках, и скорее всего они находятся за пределами России. Я считаю, что в случившемся виновны те, кто хочет дестабилизации в нашей стране", - сказал муфтий Бердиев "Интерфаксу".

Он напомнил, что в Дагестане издревле мирно живут бок о бок с мусульманами горские евреи.

Аэропорт Махачкалы в ночь на 30 октября закрыли из-за того, что туда проникла толпа посторонних.

В Следственном комитете заявили, что вечером 29 октября "неустановленные на данный момент лица, находясь на территории аэропорта "Уйташ" (Махачкала), сопровождая свои действия массовыми беспорядками и насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих, проникли на охраняемую территорию аэропорта и в последующем на взлетно-посадочную полосу - к самолету, прибывшему из Израиля, в помещения аэропорта, где учинили погромы". По данным СК, призывы устроить протесты в аэропорту распространяли в соцсетях, чтобы спровоцировать беспорядки.

По данным Минздрава Дагестана, пострадали два десятка человек. В МВД уточнили, что среди пострадавших девять сотрудников полиции. Задержаны 60 активных участников беспорядков. Возбуждено уголовное дело. К расследованию подключился СК.

Дагестан Махачкала Исмаил Бердиев Северный Кавказ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин получает подробные доклады о событиях в Дагестане

Аспирантам разрешат защищать диссертации в виде доклада на основе научных публикаций

Аспирантам разрешат защищать диссертации в виде доклада на основе научных публикаций

"Вымпелком", "Мегафон" и Tele2 отменяют плату за раздачу интернет-трафика

ЦБ выступил против новых ограничений в раскрытии корпоративной информации

ФСБ сообщила о задержании жителя Крыма по делу о госизмене

ФСБ сообщила о задержании жителя Крыма по делу о госизмене

Рядом с "Шереметьево" загорелся газгольдер АЗС

Гендиректором "ИКС Холдинга" стал Алексей Белов

После беспорядков в аэропорту Махачкалы задержаны 60 подозреваемых

После беспорядков в аэропорту Махачкалы задержаны 60 подозреваемых

Губернатор Севастополя сообщил об отражении атаки БПЛА Черноморским флотом

Более 20 человек пострадали в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });