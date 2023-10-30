Муфтий Северного Кавказа считает, что беспорядки в Дагестане организовали из-за рубежа

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев считает, что массовые беспорядки в дагестанском аэропорту, скорее всего, были организованы за рубежом.

"Есть силы, которые заинтересованы в таких беспорядках, и скорее всего они находятся за пределами России. Я считаю, что в случившемся виновны те, кто хочет дестабилизации в нашей стране", - сказал муфтий Бердиев "Интерфаксу".

Он напомнил, что в Дагестане издревле мирно живут бок о бок с мусульманами горские евреи.

Аэропорт Махачкалы в ночь на 30 октября закрыли из-за того, что туда проникла толпа посторонних.

В Следственном комитете заявили, что вечером 29 октября "неустановленные на данный момент лица, находясь на территории аэропорта "Уйташ" (Махачкала), сопровождая свои действия массовыми беспорядками и насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих, проникли на охраняемую территорию аэропорта и в последующем на взлетно-посадочную полосу - к самолету, прибывшему из Израиля, в помещения аэропорта, где учинили погромы". По данным СК, призывы устроить протесты в аэропорту распространяли в соцсетях, чтобы спровоцировать беспорядки.

По данным Минздрава Дагестана, пострадали два десятка человек. В МВД уточнили, что среди пострадавших девять сотрудников полиции. Задержаны 60 активных участников беспорядков. Возбуждено уголовное дело. К расследованию подключился СК.