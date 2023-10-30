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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:06

"Уральские авиалинии" перенесли с 30 на 31 октября рейсы в Махачкалу и обратно

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии", пока закрыт аэропорт Махачкалы, перенесла вылеты рейсов в этот город с 30 на 31 октября. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

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На 31 октября перенесены рейсы U6-83 и U6-84 из Екатеринбурга в Махачкалу и обратно, а также рейсы U6-161 и U6-162 из московского "Домодедово" в Махачкалу и обратно.

29 октября вечером Росавиация объявила, что аэропорт "Махачкала" временно закрыт в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон. На территории аэропорта произошли массовые беспорядки.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил журналистам, что критическая инфраструктура аэропорта не пострадала, аэропорт будет восстановлен в течение 2-3 дней, а до тех пор махачкалинские рейсы будут использовать запасные аэродромы.

Дагестан Махачкала Домодедово Екатеринбург Росавиация Уральские авиалинии
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