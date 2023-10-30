Представитель РСТ сообщил о спокойной обстановке на курортах Северного Кавказа

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Все организованные туристы, не улетевшие в эти выходные из Махачкалы, размещены в гостиницах или отправлены домой через соседние аэропорты, сообщает в понедельник пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Я общаюсь со многими туроператорами, и, по их сообщениям, проблем с туристами нет. Часть размещена в гостиницах, причем, в большинстве случаев, проживание продлено им бесплатно. Туристов, которым надо было возвращаться домой срочно, вчера туроператоры отправили бесплатными трансферами в аэропорты Владикавказа, Магаса, люди улетели", - рассказал председатель Регионального союза туриндустрии СКФО, генеральный директор компании "Магтур" Умар Айдинов.

"Конкретно в нашей компании туры заканчивались в субботу-воскресенье, все также уже улетели. Осталось несколько человек, которых мы разместили в отелях Махачкалы, они решили вылететь, как только откроется авиасообщение", - отметил он.

По словам Айдинова, турбизнес проявил в этой сложной ситуации не просто высокий профессионализм, но и по-настоящему бережное отношение к туристам.

"Некоторых туроператоры разместили даже у себя дома. Гостиницы идут навстречу, решают все вопросы очень быстро, помогают друг другу "пристраивать" туристов, потому что загрузка везде большая. Их безопасность - на первом плане. Организованным туристам, конечно, проще в этой ситуации, чем самостоятельным. Но и там, насколько я знаю, поддерживается очень тесная связь с отелями и гостевыми домами, в которых они размещались. Думаю, в любом случае, в течение недели ситуация разрешится", - считает председатель Регионального союза туриндустрии СКФО.

Он добавил, что на Кавказе сейчас прекрасная погода, стоит последняя неделя золотой осени, очень тепло, туристов довольно много.

"Загрузка на всех курортах очень высокая. Было очень активное раннее бронирование осенних туров. Больше всего - в Кавминводах, причем, переполнены не столько санатории, сколько отели. Много туристов в Карачаево-Черкесии, на Домбае. На курортах Дагестана, во Владикавказе уже практически нет мест. Информации об аннуляциях забронированных вперед туров у нас пока нет", - сообщил эксперт.

Дагестан в этом году, как и несколько последних лет подряд, выступает одним из лидеров по приросту турпотока среди регионов России. В этом году за девять месяцев он составил 1 млн 285 тыс. человек, что на 144 тыс. или 10% больше, чем за тот же период прошлого года.

По информации ГУ МВД России по СКФО, 29 октября на территории Международного аэропорта "Махачкала" имени Амет-Хана Султана группой лиц были спровоцированы массовые беспорядки. В результате мер, принятых сотрудниками МВД по Дагестану во взаимодействии с другими правоохранительными структурами, эти нарушения пресечены. Минздрав региона информировал, что в результате беспорядков пострадали около 20 человек, двое - в крайне тяжелом состоянии.

Росавиация утром в понедельник сообщила, что после событий в аэропорту Махачкалы он будет закрыт до 31 октября. Рейсы, которые должны были приземляться в городе, начиная с вечера воскресенья, перенаправляются на запасные аэродромы. Глава Дагестана Сергей Меликов при этом заявлял, что после беспорядков аэропорт будет восстановлен в течение двух-трех дней, критическая инфраструктура не пострадала.