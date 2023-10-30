МИД РФ заявил, что беспорядки в Дагестане были спланированы из-за рубежа

Последствия массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Москве убеждены, что массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы - это спланированная провокация, организованная извне, заявила журналистам представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

"Упомянутые вами массовые беспорядки, произошедшие в Республике Дагестан, являются следствием спланированной и осуществленной извне провокации, направленной на подрыв гармоничного развития и этноконфессионального единства народа Российской Федерации, - сказала она. - Они (беспорядки - ИФ) были инспирированы теми, кто уже неоднократно прибегал к откровенно экстремистским и террористическим методам с целью дестабилизации внутриполитической ситуации в России".

В осуществлении беспорядков "непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, который в свою очередь действовал руками осевших там отъявленных русофобов", продолжила дипломат.

Захарова убеждена, что "оперативная и недвусмысленная реакция руководства России и слаженные, четкие и соразмерные действия отечественных правоохранительных органов являются однозначным ответом всем тем, кто надеется посеять смуту и раздор в России".

"Активизация диверсионно-подрывной работы украинских спецслужб на российском направлении вполне объяснима. Киевский режим в настоящее время максимально заинтересован в дестабилизации ситуации в России и ее дискредитации на международной арене на фоне угасающего внимания мировой общественности к кризису вокруг Украины, - заявила Захарова. - Оперативная и недвусмысленная реакция руководства России и слаженные, четкие и соразмерные действия отечественных правоохранительных органов являются однозначным ответом всем тем, кто надеется посеять смуту и раздор в России".

Ранее о том, что беспорядки спровоцировали из-за рубежа, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщал Следственный комитет, вечером 29 октября "неустановленные на данный момент лица, находясь на территории аэропорта "Уйташ" (Махачкала), сопровождая свои действия массовыми беспорядками и насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих, проникли на охраняемую территорию аэропорта и в последующем на взлетно-посадочную полосу - к самолету, прибывшему из Израиля, в помещения аэропорта, где учинили погромы".

По факту расследуется уголовное дело о массовых беспорядках. В МВД сообщили, что установлены более 150 активных участников беспорядков, задержаны 60 подозреваемых. Пострадали два десятка человек, пять из них остаются в больнице. Аэропорт возобновил работу днем в понедельник.