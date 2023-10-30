Глава СПЧ потребовал жесткой реакции власти на "бесчинства" в Дагестане

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Российские власти должны жестко по закону отреагировать на события в аэропорте Махачкалы; большинство населения Дагестана не поддерживает антисемитские выступления, заявил председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

"Казалось какое-то время назад, что антисемитизм - перевернутая страница в нашей истории. Я не могу сказать, что Россия (была) такой уж антисемитской страной, но в последние десятилетия как-то вообще эта тема ушла, её не было в повестке дня, что отмечали, кстати, и еврейские организации. И вот теперь такие неприятные события на Кавказе. Это очень нехорошо. И здесь власти должны действовать жестко, конечно, в рамках закона, но предельно жестко, - сказал Фадеев. - Есть информация, что эти события инспирированы извне".

"Надо жестко к ним отнестись и поставить здесь точку. И население Северного Кавказа, население Дагестана и Махачкалы должно тоже обратиться к этим хулиганам и привести их в чувство. Понятно, что абсолютное большинство населения Дагестана понимает, в чем дело, но здесь очень важно общественное влияние: скажите, наконец, что так нельзя, прекратите эти бесчинства, - сказал глава СПЧ. - Должна быть какая-то разъяснительная политика, информационная политика".

Он напомнил, что в Дербенте столетиями в мире вместе жили иудеи и мусульмане. "Это был один из самых процветающих городов Кавказа. Горцы в основном занимались безопасностью, а евреи в основном занимались торговлей. И всё у них было хорошо на протяжении столетий", - подчеркнул он.

"Наши российские евреи - неотъемлемая часть Кавказа. И увязывать трагические события в Палестине с нашими евреями - это просто безумие", - считает глава СПЧ.

Ранее о том, что беспорядки были спровоцированы извне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вечером 29 октября в аэропорт Махачкалы прорвалась толпа посторонних, которые прошли на охраняемую территорию аэропорта, затем - на взлетно-посадочную полосу к самолету, прилетевшему из Израиля, в помещения аэропорта, где учинили погромы, сообщили в СК. По факту возбуждено уголовное дело об организации массовых беспорядков. В стычках пострадали два десятка человек, в том числе сотрудники полиции. На утро 30 октября были задержаны 60 предполагаемых участников беспорядков