Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Туроператоры не заметили аннуляций туров в Дагестан

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Туроператоры не зафиксировали отказов от туров в Дагестан после событий в Махачкале, реакция туристов сдержанная, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"У нас нет аннуляций, не поступали и запросы от туристов на досрочное возвращение. В целом, из-за низкого сезона туристов там в это время немного. Регион не предлагает "праздничный продукт" на ноябрьские, это низкий сезон, поэтому значительного числа бронирований на длинные выходные тоже нет", - рассказала коммерческий директор компании "Алеан" Оксана Булах.

Следующего всплеска спроса на отдых в Дагестане в компании ждут только к летнему сезону. В долгосрочной перспективе единичный инцидент в аэропорту не повлияет на привлекательность региона среди туристов и турпоток, считает Булах.

"Сильно разрядило ситуацию, что аэропорт откроют не через неделю, что создало бы проблемы, а уже 31 октября. Но в целом у нас вчера с утра было только два звонка, причем не с аннуляциями, а с вопросами, что мы можем сказать о ситуации. Мы уже знали от своих дагестанских коллег, что в республике и в самой Махачкале все спокойно, лишь усилены посты на дорогах, и предупредили об этом туристов", - сообщила руководитель российского направления компании "Туртранс-Вояж" Татьяна Гончар.

По ее словам, в компании отказов от запланированных поездок нет. Эксперт добавила, что по итогам лета Дагестан лидирует по спросу среди республик Северного Кавказа, так как направление удачно сочетает экскурсии и пляжный отдых.

"Закрытие аэропорта Махачкалы не стало для нас не решаемой проблемой, так как коснулось только одного рейса из Перми. Всем туристам, не вылетевшим 30 октября из Махачкалы, продлено проживание за счет туроператора. А с 31 октября аэропорт уже открыт, и все рейсы из регионов РФ будут выполняться по расписанию", - рассказала генеральный директор компании "Пегас Туристик" Анна Подгорная.

Она добавила, что в этом году в компании отмечают значительный рост спроса на направление за счет пляжных туров на побережье Каспия и экскурсионных по историческим и природным достопримечательностям. За летний сезон туроператор отправил в Дагестан около 40 тыс. туристов. Перелеты предлагались на регулярных рейсах из 15 городов.

Всего с января по сентябрь турпоток в Дагестан составил 1,28 млн человек, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года.

Дагестан РСТ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МТС сочла, что отмена платы за раздачу интернета обернется ростом стоимости тарифов

МТС сочла, что отмена платы за раздачу интернета обернется ростом стоимости тарифов

ФСБ задержала жителя Кузбасса, вступившего в украинское хакерское подразделение

Вулкан Ключевской на Камчатке третий раз за день выбросил столб пепла

Обострение палестино-израильского конфликта

МИД Израиля просит граждан страны избегать поездок на Северный Кавказ

МИД Израиля просит граждан страны избегать поездок на Северный Кавказ

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 10 км

Число задержанных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы достигло 83

Двух военнослужащих задержали по делу об убийстве девяти человек в Донбассе

Путин заявил, что события в Махачкале вызваны через соцсети с территории Украины

Путин заявил, что события в Махачкале вызваны через соцсети с территории Украины

Что произошло за день: понедельник, 30 октября

В Госдуме рассмотрят вопросы о лишении депутатов Белоусова и Власова мандатов

В Госдуме рассмотрят вопросы о лишении депутатов Белоусова и Власова мандатов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });