Туроператоры не заметили аннуляций туров в Дагестан

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Туроператоры не зафиксировали отказов от туров в Дагестан после событий в Махачкале, реакция туристов сдержанная, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"У нас нет аннуляций, не поступали и запросы от туристов на досрочное возвращение. В целом, из-за низкого сезона туристов там в это время немного. Регион не предлагает "праздничный продукт" на ноябрьские, это низкий сезон, поэтому значительного числа бронирований на длинные выходные тоже нет", - рассказала коммерческий директор компании "Алеан" Оксана Булах.

Следующего всплеска спроса на отдых в Дагестане в компании ждут только к летнему сезону. В долгосрочной перспективе единичный инцидент в аэропорту не повлияет на привлекательность региона среди туристов и турпоток, считает Булах.

"Сильно разрядило ситуацию, что аэропорт откроют не через неделю, что создало бы проблемы, а уже 31 октября. Но в целом у нас вчера с утра было только два звонка, причем не с аннуляциями, а с вопросами, что мы можем сказать о ситуации. Мы уже знали от своих дагестанских коллег, что в республике и в самой Махачкале все спокойно, лишь усилены посты на дорогах, и предупредили об этом туристов", - сообщила руководитель российского направления компании "Туртранс-Вояж" Татьяна Гончар.

По ее словам, в компании отказов от запланированных поездок нет. Эксперт добавила, что по итогам лета Дагестан лидирует по спросу среди республик Северного Кавказа, так как направление удачно сочетает экскурсии и пляжный отдых.

"Закрытие аэропорта Махачкалы не стало для нас не решаемой проблемой, так как коснулось только одного рейса из Перми. Всем туристам, не вылетевшим 30 октября из Махачкалы, продлено проживание за счет туроператора. А с 31 октября аэропорт уже открыт, и все рейсы из регионов РФ будут выполняться по расписанию", - рассказала генеральный директор компании "Пегас Туристик" Анна Подгорная.

Она добавила, что в этом году в компании отмечают значительный рост спроса на направление за счет пляжных туров на побережье Каспия и экскурсионных по историческим и природным достопримечательностям. За летний сезон туроператор отправил в Дагестан около 40 тыс. туристов. Перелеты предлагались на регулярных рейсах из 15 городов.

Всего с января по сентябрь турпоток в Дагестан составил 1,28 млн человек, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года.