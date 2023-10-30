Путин получает подробные доклады о событиях в Дагестане

В Кремле считают случившееся результатом вмешательства извне

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин с вечера 29 октября продолжает получать подробные доклады о ситуации в Дагестане от ФСБ, Росгвардии, от главы республики Сергея Меликова, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил: "Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие извне. И понятно, что на фоне телевизионных кадров, которые показывают ужасы происходящего в секторе Газа - гибель людей, детей, стариков, медиков и других, конечно же, на фоне этих кадров недоброжелателям очень легко злоупотреблять ситуацией, провоцировать ее, возбуждать людей".

Песков подчеркнул, что президент таким вопросам уделяет большое внимание, напомнив, что только на прошлой неделе он провел обстоятельную встречу с руководителями конфессий России, где данная тема также обсуждалась.

У пресс-секретаря президента поинтересовались, как в Кремле оценивают действия властей Дагестана в связи с ситуацией в выходные. В ответ Песков предложил дождаться совещания у главы государства. Аналогичным образом он ответил и на вопрос о том, какие меры будут приниматься к участникам беспорядков.

Вечером 30 октября президент назначил большое совещание для обсуждения беспорядков. В нем примут участие главы ведомств силового блока, члены Совбеза, премьер-министр Михаил Мишустин и спикеры Госдумы и Совета Федерации.

Как сообщали в Следственном комитете, вечером 29 октября "неустановленные на данный момент лица, находясь на территории аэропорта "Уйташ" (Махачкала), сопровождая свои действия массовыми беспорядками и насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих, проникли на охраняемую территорию аэропорта и в последующем на взлетно-посадочную полосу - к самолету, прибывшему из Израиля, в помещения аэропорта, где учинили погромы".

В результате беспорядков, по данным медиков, пострадали около 20 человек, двое находятся в крайне тяжелом состоянии. В МВД уточняли, что среди пострадавших - девять полицейских. По факту расследуется уголовное дело, его передали в центральный аппарат СКР.