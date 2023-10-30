Крымский мост снова открыли для автотранспорта

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Крымский мост снова открыт для автотранспорта, в понедельник его перекрывали дважды, следует из сообщений телеграм-канала, освещающего обстановку на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в 13 :33 по Москве.

Перерыв в движении продолжался около часа и 15 минут.

Утром в понедельник движение на мосту уже закрывалось полностью примерно на 50 минут.

В воскресенье движение на мосту ограничивали отдельно в направлении Керчи и в направлении Кубани на короткие промежутки времени.

Движение на мосту останавливают несколько раз в неделю, иногда - по несколько раз в день. Региональные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.