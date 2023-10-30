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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Аэропорт Махачкалы возобновил обслуживание рейсов

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Махачкалинский аэропорт возобновил прием и отправку воздушных судов с 14:00 по московскому времени в понедельник, сообщила Росавиация.

"Актуальную информацию о рейсах в Махачкалу и из нее уточняйте в аэропорту столицы Дагестана и авиакомпаниях", - сказано в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что рейсы авиакомпаний "Азимут" и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие российские города.

"Аэрофлот" в свою очередь сообщил, что возобновляет выполнение рейсов в/из Махачкалы. Ранее в компании заявляли, что временно заменят рейсы в этом направлении рейсами в Грозный с дальнейшей доставкой пассажиров автобусами в столицу Дагестана.

"Рейсы SU1056/1057 и SU1058/1059 за 30.10.2023 по маршруту Москва - Махачкала - Москва, а также все последующие рейсы будут выполнены в/из аэропорта столицы Дагестана", - сообщил перевозчик.

В воскресенье вечером Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных на перрон.

Установлены более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства. В домах участников беспорядков проводятся обыски. Возбуждено уголовное дело по ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков).

Минздрав региона информировал, что в результате беспорядков пострадали около 20 человек, двое - в крайне тяжелом состоянии. В МВД уточняли, что среди пострадавших - девять полицейских.

В понедельник Минздрав Дагестана сообщил, что в больницах республики остаются пять пострадавших после инцидента, четверо из них - полицейские.

Росавиация Дагестан Махачкала
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