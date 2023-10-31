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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Глава Дагестана сообщил о полном восстановлении работы аэропорта Махачкалы

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Работа аэропорта Махачкалы после произошедших беспорядков полностью восстановлена, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов во вторник.

"Работа нашего аэропорта полностью восстановлена! Только на сегодня запланировано 24 рейса на прилёт и 28 - на вылет. Всего услугами воздушной гавани воспользуются сегодня около 3 тысяч пассажиров", - написал руководитель республики в своем телеграм-канале.

По его словам, билеты быстро раскупаются. "Этой совершенно глупой и бесполезной "акцией" людей напугать не удалось", - отметил он.

В воскресенье вечером Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон.

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Ранее Меликов заявил, что на восстановление аэропорта потребуется 2-3 дня, а в период восстановительных работ все рейсы будут осуществляться через запасные аэродромы.

Ппресс-служба ГУ МВД России по СКФО сообщила о возбуждении уголовного дела по ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков) после появления призывов к проведению несанкционированных акций на территории аэропорта Махачкалы.

По данным Минздрава региона, в результате беспорядков пострадали около 20 человек. В МВД уточняли, что среди пострадавших - девять полицейских.

В данный момент аэропорт полностью находится под контролем органов правопорядка.

Десятки человек задержаны. В домах участников беспорядков прошли обыски. Уголовные дела в отношении подозреваемых переданы в центральный аппарат Следственного комитета России.

Дагестан Сергей Меликов Махачкала
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