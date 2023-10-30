Число задержанных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы достигло 83

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали свыше 80 участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, произошедших в ночь на 30 октября, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по СКФО.

"На данный момент задержаны 83 лица, принимавших участие в противоправной деятельности", - сказали журналистам в управлении.

В МВД подчеркнули, что оперативная обстановка в регионе находится под контролем правоохранительных органов.

"Полиция предупреждает, что все попытки осложнить оперативную обстановку в республике будут незамедлительно пресечены", - отметили в управлении.

Ранее в МВД сообщали о 60 задержанных участниках беспорядков.

Полицейские, по данным пресс-службы, провели более 50 обысков, изъяли оргтехнику и телефоны, являющиеся доказательственной базой причастности задержанных к организации и участию в массовых беспорядках.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что вечером 29 октября "неустановленные на данный момент лица, находясь на территории аэропорта "Уйташ" (Махачкала), сопровождая свои действия массовыми беспорядками и насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих, проникли на охраняемую территорию аэропорта и в последующем на взлетно-посадочную полосу - к самолету, прибывшему из Израиля, в помещения аэропорта, где учинили погромы".

Возбуждено уголовное дело по статье о массовых беспорядках. В МВД сообщали, что установлены более 150 активных участников беспорядков.