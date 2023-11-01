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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Десять человек арестованы после беспорядков в аэропорту Махачкалы

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Ещё десять человек арестованы после массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы (Дагестан), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Верховного суда республики.

По данным ведомства, восьмерым назначено административное наказание в виде 8 суток, а двоим, с учётом состояния здоровья, - по 60 часов обязательных работ", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что от трёх до 10 суток дали 7 задержанным участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Вечером 29 октября Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон. Как заявил во вторник глава Дагестана Сергей Меликов, работа аэропорта Махачкалы после произошедших беспорядков полностью восстановлена.

Минздрав республики информировал, что в результате беспорядков пострадали около 20 человек.

Возбуждено уголовное дело по ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков) после появления призывов к проведению несанкционированных акций на территории аэропорта Махачкалы.

Также сообщалось, что десятки человек задержаны. В домах участников беспорядков в аэропорту Махачкалы проведены обыски. Уголовные дела в отношении подозреваемых переданы в центральный аппарат СК России.

Дагестан УК РФ Сергей Меликов
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