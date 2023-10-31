Еще двое получили по трое суток ареста после беспорядков в аэропорту Махачкалы

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В Дагестане Карабудахкентский районный суд назначил двум человекам по трое суток ареста по административной статье о мелком хулиганстве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Верховного суда республики.

Число получивших сроки ареста увеличилось до семи. Ранее в Верховном суде сообщили, что один человек получил десять суток ареста и еще четверо - по шесть суток по делам о беспорядках в аэропорту.

Вечером 30 октября в ГУ МВД по Северному Кавказу сообщали, что в связи с беспорядками, случившимися в аэропорту в ночь на 30 октября, было задержано 83 человека.

По факту было возбуждено уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам. По версии следствия, вечером 29 октября "лица, находясь на территории аэропорта "Уйташ" (Махачкала), сопровождая свои действия массовыми беспорядками и насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих, проникли на охраняемую территорию аэропорта и в последующем на взлетно-посадочную полосу - к самолету, прибывшему из Израиля, в помещения аэропорта, где учинили погромы".

Росавиация в ту ночь временно закрыла аэропорт. Он возобновил работу днем 30 октября. Спецкомиссия предварительно оценила ущерб, нанесенный аэропорту, в 285 млн рублей.