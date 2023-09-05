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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:46

Для участников СВО предложили сделать бесплатными подготовительные курсы в вузах

Для участников СВО предложили сделать бесплатными подготовительные курсы в вузах
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ опубликовало проект приказа о бесплатном приеме на подготовительные курсы в вузах участников специальной военной операции (СВО) и их детей, а также детей врачей, которые погибли во время пандемии COVID-19.

Соответствующий проект приказа Минобрнауки РФ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

"Утвердить по согласованию с Министерством просвещения РФ прилагаемые изменения, которые вносятся в порядок приема лиц на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 13 августа 2019 года", - говорится в документе.

Согласно изменениям, на такую льготу могут претендовать участники СВО и их дети, а также дети медицинских работников, умерших в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении ими трудовых обязанностей, а также Герои России и те, кто награжден тремя орденами Мужества.

"Данная мера позволяет повысить уровень подготовленности поступающих к освоению программ высшего образования", - пояснили на сайте Минобрнауки РФ во вторник.

Минобрнауки РФ
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