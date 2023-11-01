Уход европейских партнеров "Газпрома" не повлиял на реализацию его проектов

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Выход европейских партнеров из проектов "Газпрома", в том числе лицензиаров, не повлиял на их реализацию, заявил на Петербургском международном газовом форуме глава компании Алексей Миллер.

По его словам, иностранные партнеры ушли из проектов "Газпрома", но ничего не произошло: "Как работали ритмично, так и работаем ритмично".

Миллер сказал также, что "западные деловые круги" предпочли бы, чтобы российские газовые потоки вернулись в Европу, которая всегда потребляла газа больше, чем добывала, и эта тенденция продолжится, при том, что роль газа на мировом рынке будет возрастать.