Поиск

Глава "Газпрома" допустил новые ценовые шоки на европейском газовом рынке

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Глава "Газпрома" Алексей Миллер описал ситуацию на европейском газовом рынке как "плохую", заметив в разы более высокие цены на газ и электроэнергию по сравнению с конкурентами и, как следствие, деиндустриализацию Европы.

Как заявил Миллер в ходе Петербургского международного газового форума, процесс деиндустриализации Европы продолжится, "еще больше возрастет волатильность на газовом рынке, и что самое неприятное, что такая политика на европейском рынке может привести к новому ценовому шоку на газ и перебоям поставок".

Алексей Миллер Газпром Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Газпром" поставил в Венгрию за 9 месяцев больше газа, чем за весь прошлый год

"Газпром" поставил в Венгрию за 9 месяцев больше газа, чем за весь прошлый год

НСПК внедрила универсальный QR-код по всей сети системы быстрых платежей

НСПК внедрила универсальный QR-код по всей сети системы быстрых платежей

Фондовый рынок Канады обошел Великобританию по капитализации

Unilever закрыла сделку по продаже российских активов групп "Арнест"

Unilever закрыла сделку по продаже российских активов групп "Арнест"

Распоряжение президента разрешает запланированные на 2024-2026 гг. реорганизации ВТБ и его "дочек"

ВТБ не планирует buyback акций у "недружественных" нерезидентов

ВТБ не планирует buyback акций у "недружественных" нерезидентов

ЦБ предложил сделать штрафы за манипулирование на фондовом рынке кратными ущербу

Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы

Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы

Росхим купил у Росимущества Дальнегорский ГОК по начальной цене в 2,2 млрд руб.

Инфляция в РФ с 1 по 7 октября составила 0,14%, годовая замедлилась в район 8,6%

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });