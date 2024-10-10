Глава "Газпрома" допустил новые ценовые шоки на европейском газовом рынке

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Глава "Газпрома" Алексей Миллер описал ситуацию на европейском газовом рынке как "плохую", заметив в разы более высокие цены на газ и электроэнергию по сравнению с конкурентами и, как следствие, деиндустриализацию Европы.

Как заявил Миллер в ходе Петербургского международного газового форума, процесс деиндустриализации Европы продолжится, "еще больше возрастет волатильность на газовом рынке, и что самое неприятное, что такая политика на европейском рынке может привести к новому ценовому шоку на газ и перебоям поставок".