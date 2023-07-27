Wintershall Dea поставила перед "Газпромом" вопрос о выкупе доли в российских СП

С Фридманом переговоров нет, поскольку он под санкциями

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Компания Wintershall Dea, провозгласившая курс на выход из российских активов, поставила перед "Газпромом" вопрос о выкупе долей германского партнера в российских совместных предприятиях, сообщил на пресс-конференции председатель правления Wintershall Dea Марио Мерен.

"Мы решили выйти из России, и мы выходим из России. Что остается - это главная сложность - доли участия, которыми мы по-прежнему владеем в российских предприятиях. Невозможно предсказать точное время, когда мы сможем выйти из этих владений. Препятствий все больше и больше. Если вы посмотрите на ситуацию четырех или пяти западных компаний, которые также хотели бы выйти из России, они столкнулись с похожими сложностями. Выход из долей участия будет долгим, как мы ожидаем", - признал он.

"Процесс продажи российских активов, согласно договору, начался с обсуждений с другим акционером - "Газпромом". Это то, что нам надо сделать, и мы это делаем. Но вы должны понимать, что мы не раскрываем детали, как и с кем мы ведем переговоры о выходе", - поделился Мерен.

Германский нефтяник также подчеркнул, что компания "не имеет контактов с правительством России".

Глава Wintershall Dea отверг возможность выкупа российских активов партнером BASF по созданию Wintershall Dea Михаилом Фридманом: "У нас нет планов, намерений или переговоров по передаче наших долей в России с Михаилом Фридманом, поскольку он находится под санкциями".

Мерен подтвердил намерение компании предпринять правовые шаги в связи с решениями российских властей в отношении финансовой модели бизнеса совместных предприятий в России: "Я снова подтвержу, что мы, правление Wintershall Dea, имеем обязательство изучить все возможности покрыть как минимум часть убытков, которые мы понесли в России из-за действий правительства, включая судебные иски и арбитражное производство, а также в соответствии с гарантиями правительства ФРГ в отношении наших инвестиций в России".

В 2022 году власти ввели государственное регулирование стоимости продукции и услуг совместных предприятий "Газпрома" с германской Wintershall Dea и австрийской OMV: "Севернефтегазпром" (разрабатывает Южно-Русское месторождение), а также "Ачимгаз" и "Ачим девелопмент" (участки глубокозалегающих горизонтов Уренгойского месторождения).