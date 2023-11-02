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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:13

В Кремле заявили о поддержке усилий главы Дагестана по наведению порядка

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле поддерживают позицию главы Дагестана Сергея Меликова относительно расследования беспорядков в аэропорту Махачкалы, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поддерживают ли в Кремле Меликова.

Ранее Меликов заявил, что к ответственности в связи с беспорядками будут привлечены их организаторы и наиболее активные участники, однако, по его словам, никто не будет "гоняться за ведьмами".

"Это глава региона, это его прерогатива. Собственно, он занимается наведением порядка в своем регионе после такого инцидента", - отметил пресс-секретарь президент по поводу позиции Меликов.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли вечером 29 октября после прибытия рейса из Тель-Авива. После случившегося было задержано несколько десятков человек. Возбуждено уголовное дело.

Дагестан Сергей Меликов Дмитрий Песков
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