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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Минюст зарегистрировал приказ ФАС и Минэнерго о росте нормативов биржевых торгов

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Минюст РФ зарегистрировал изменения в совместный приказ ФАС и Минэнерго о минимальных нормативах продаж топлива на бирже. Доля продажи бензина увеличена с 13% до 15%, дизеля - с 9,5% до 12,5%.

Как говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС), принятая мера направлена на стабилизацию ценовой ситуации и позволит сформировать дополнительный объем предложения нефтепродуктов на бирже.

Также изменения дадут возможность повысить гарантированный объём предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях.

Совместный приказ о повышении нормативов биржевых торгов топливом вступает в силу по истечении 10 дней с момента опубликования.

Как сообщалось, в числе системных мер, принятых правительством для стабилизации топливного рынка, с 1 октября был восстановлен топливный демпфер; увеличены нормативы продаж топлива на бирже - до 15% по бензинам и до 12,5% - по ДТ; сняты ограничения на экспорт трубного дизельного топлива для производителя с условием, что он поставит на внутренний рынок не менее 50% от произведенного ДТ. Также введена заградительная пошлина 50 тыс. рублей за тонну на все виды нефтепродуктов (она не коснется крупных НПЗ с мощностью переработки более 1 млн т в год), которая начнет действовать после полного снятия запрета поставок топлива на экспорт.

Минэнерго Минюст РФ ФАС
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