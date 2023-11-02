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Министр просвещения заявил, что Пушкина не будут исключать из школьной программы

Министр просвещения заявил, что Пушкина не будут исключать из школьной программы
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Речи об исключении произведений Александра Пушкина из школьной программы нет, их изучению в средней школе отводится до 15% времени в программе, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Никакого исключения Александра Сергеевича Пушкина, его произведений из школьной программы не может быть, не может быть и речи. И сегодня в наших федеральных программах четко определено, какие произведения ребята изучают в начальной школе (...) в основной школе 15% в каждом классе, начиная от 5 до 9 класса, отводится для изучения произведений Пушкина", - сказал Кравцов на заседании Патриаршего совета по культуре, посвященного подготовке к празднованию 225-летия Александра Пушкина в 2024 году.

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Он уточнил, что в 10-х и 11-х классах творчество Пушкина изучается через отношение к нему других авторов. Кроме того, классические произведения используются и для итоговой государственной аттестации, напомнил Кравцов.

Министр также сообщил о начале подготовки единых учебников для школ. "Началась подготовка государственных учебников, в том числе по русскому языку и литературы", - сказал он.

Ранее министр сообщал, что полный переход на обновленные государственные учебники в школах произойдет в течение пяти лет. Учебники будут подготовлены до конца 2025 года.

В конце августа ряд СМИ писали о том, что из списка произведений к ЕГЭ по литературе в 2024 году исчезли произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Грибоедова, Жуковского, Фонвизина и других авторов Золотого века русской литературы. Позже в Минпросвещения РФ сообщили, что появившаяся информация об исключении произведений русских писателей первой половины 19 века из заданий Единого госэкзамена по литературе в 2024 году не соответствует действительности.

Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
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