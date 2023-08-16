Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:37

Министр просвещения РФ отводит пять лет на переход на новые школьные учебники

Министр просвещения РФ отводит пять лет на переход на новые школьные учебники
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Полный переход на обновленные государственные учебники в школах произойдет в течение пяти лет, сообщил в среду министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"До конца 2025 года будут подготовлены государственные учебники по всем предметам, что позволит обеспечить качество и единство образовательного пространства. Полный переход на новые учебники планируется осуществить в ближайшие пять лет", - сказал Кравцов на пленарном заседании августовского совещания работников образования и науки Татарстана.

В РоссииМединский сообщил, что в новом учебнике историй переписали разделы с 1970-х до 2000-хЧитать подробнее

7 августа министр просвещения сообщал, что в течение 2024 года будут подготовлены новые учебники по истории для 5-9 классов, которые будут созданы под руководством ректора МГИМО Анатолия Торкунова, историка Александра Чубарьяна и помощника президента Владимира Мединского. "Мы договорились с уважаемыми авторами, что в течение следующего года будут завершены и подготовлены учебники для 5-9-х классов, а до конца 2025 года будут подготовлены государственные учебники по всем предметам", - сказал Кравцов.

Мединский в свою очередь сообщил, что новые учебники для 5-9-х классов должны быть готовы к 1 сентября 2024 года.

Ранее Кравцов сообщил, что обновленные единые учебники по истории для 10-11-х классов, которые включают в себя всеобщую историю и историю России, можно будет начать использовать во всех школах с 1 сентября, позже он уточнял, что с начала учебного года начнут применять для обучения учебник по истории для 11-го класса.

Сергей Кравцов Минпросвещения РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Против авиакомпании Red Wings возбуждено дело об оказании небезопасных услуг

Против авиакомпании Red Wings возбуждено дело об оказании небезопасных услуг
Военная операция на Украине

Российские военные сбили украинский беспилотник в Крыму

Hugo Boss продаст бизнес в России и переориентируется на оптовые продажи

Hugo Boss продаст бизнес в России и переориентируется на оптовые продажи

В России признана нежелательной польская организация, вербующая в ВСУ

В России признана нежелательной польская организация, вербующая в ВСУ

"Рособоронэкспорт" не видит потребности в импорте боеприпасов в Россию

Российская "дочка" Syngenta с 1 сентября повысит цены на 12%

Российская "дочка" Syngenta с 1 сентября повысит цены на 12%

Три украинских беспилотника были уничтожены над Калужской областью

Посол Ирана в Москве заявил о готовности Тегерана к безвизовому режиму с Россией

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 16 августа повысилась на 27,2%

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 16 августа повысилась на 27,2%

Red Wings починила оба Boeing 777 и вернется к обычному расписанию со среды

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });