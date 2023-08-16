Министр просвещения РФ отводит пять лет на переход на новые школьные учебники

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Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Полный переход на обновленные государственные учебники в школах произойдет в течение пяти лет, сообщил в среду министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"До конца 2025 года будут подготовлены государственные учебники по всем предметам, что позволит обеспечить качество и единство образовательного пространства. Полный переход на новые учебники планируется осуществить в ближайшие пять лет", - сказал Кравцов на пленарном заседании августовского совещания работников образования и науки Татарстана.

7 августа министр просвещения сообщал, что в течение 2024 года будут подготовлены новые учебники по истории для 5-9 классов, которые будут созданы под руководством ректора МГИМО Анатолия Торкунова, историка Александра Чубарьяна и помощника президента Владимира Мединского. "Мы договорились с уважаемыми авторами, что в течение следующего года будут завершены и подготовлены учебники для 5-9-х классов, а до конца 2025 года будут подготовлены государственные учебники по всем предметам", - сказал Кравцов.

Мединский в свою очередь сообщил, что новые учебники для 5-9-х классов должны быть готовы к 1 сентября 2024 года.

Ранее Кравцов сообщил, что обновленные единые учебники по истории для 10-11-х классов, которые включают в себя всеобщую историю и историю России, можно будет начать использовать во всех школах с 1 сентября, позже он уточнял, что с начала учебного года начнут применять для обучения учебник по истории для 11-го класса.