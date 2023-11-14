Матвиенко считает недопустимыми дискуссии о месте Пушкина в школьной программе

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Творчество Александра Пушкина, Льва Толстого, Федора Достоевского и других классиков "золотого фонда" русской литературы должно быть четко закреплено в школьной программе и экзаменах, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Конечно, творческое наследие авторов нашего "золотого фонда" - Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Достоевского, Чехова - это, безусловно, должно быть твёрдо закреплено в школьной программе и экзаменах, чтобы даже никаких попыток дискуссий на этот счёт в обществе не возникало", - сказала Матвиенко во вторник на парламентских слушаниях в СФ, посвященных защите русского языка.

"Это святая святых российской культуры. И мы обязаны это качество нашего образования сохранить", - добавила она.

Как отметила Матвиенко, к школьной программе по русскому языку и литературе всегда приковано внимание общества.

"Какие только изменения ни принимались здесь в пылу реформ! Доходили даже до того, что из экзаменов убирали устную часть, отказывались от написания сочинения. К счастью, сегодня всё вернулось на круги своя", - сказала спикер.

Она подчеркнула, что в обществе очень чутко реагируют на любые эксперименты в этой сфере.

Ранее в ноябре министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что речи об исключении произведений Александра Пушкина из школьной программы нет, их изучению в средней школе отводится до 15% времени в программе.

В конце августа ряд СМИ писали о том, что из списка произведений к ЕГЭ по литературе в 2024 году исчезли произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Грибоедова, Жуковского, Фонвизина и других авторов Золотого века русской литературы. Позже в Минпросвещения РФ сообщили, что появившаяся информация об исключении произведений русских писателей первой половины 19 века из заданий Единого госэкзамена по литературе в 2024 году не соответствует действительности.