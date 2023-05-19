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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Польша потребовала от "Газпрома" $1,5 млрд упущенной выгоды за прекращение транзита

Польша потребовала от "Газпрома" $1,5 млрд упущенной выгоды за прекращение транзита
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Компания EuroPol Gaz - владелец польского участка газопровода "Ямал-Европа" - подала в Арбитраж при Торговой палате Стокгольма на сумму около $1,5 млрд, сообщают польские СМИ.

В том числе претензии касаются 5,357 млрд злотых упущенной выгоды на период до 2045 года из-за прекращения транспортировки российского газа по газопроводу, а также задолженности за транспортировку в размере 848 млн злотых.

Между тем, три года назад - в мае 2020 года - закончился долгосрочный контракт на транспортировку российского газа по магистрали "Ямал-Европа". Далее мощность трубы распределялась на аукционах различного срока (от года до нескольких часов).

Либерализация европейского газового рынка привела к отказу от долгосрочных договоров на транзит. Их заменило прозрачное аукционное бронирование, чтобы исключить лишние издержки за бронирование избыточных мощностей из цены газа. В итоге грузоотправители вольны бронировать только тот объем мощностей, который им нужен, и на то время, когда будет необходимо.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км от Торжка до Франкфурта-на-Одере выведен на проектную мощность - 33 млрд куб. м в год - в 2006 году. Польский участок насчитывает 683 км линейной части и пять компрессорных станций, им владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, а управляет отдельный оператор польской ГТС Gaz System.

В 2022 году Министерство внутренних дел Польши ввело санкции в отношении ПАО "Газпром" в части заморозки осуществления прав на акции и заморозку выплаты дивидендов EuRoPol Gaz. В отношении 48-процентной доли "Газпрома" власти ввели внешнее управление.

РФ приняла ответные блокирующие меры в отношении EuRoPol Gaz - для "Газпрома" это означает запрет на использование принадлежащего этой компании газопровода для транспортировки российского газа через Польшу.

Курс на 19 мая - 1 злотый/0,24 доллара США.

Польша Газпром Ямал-Европа EuroPol Gaz
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