Кабмин РФ утвердил порядок назначения выплат участникам отрядов самообороны
Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило порядок назначения выплат работникам специализированных организаций, помогающих обеспечивать общественную безопасность.
Согласно документу, имеющемуся в распоряжении "Интерфакса", речь идет о назначении единовременных выплат работникам специализированных государственных предприятий, создаваемых по решению президента в регионах для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в период мобилизации и военного положения.
На данный момент подобные организации созданы в Запорожской, Белгородской, Брянской и Курской областях.
Сотрудники таких организаций помогают МВД и Росгвардии. По указу президента в случае гибели работника при исполнении уставных задач его семье выплачивается 5 млн рублей, при получении увечья (ранения, травмы, контузии) он получает 3 млн рублей.