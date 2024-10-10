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Кабмин РФ утвердил порядок назначения выплат участникам отрядов самообороны

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило порядок назначения выплат работникам специализированных организаций, помогающих обеспечивать общественную безопасность.

Согласно документу, имеющемуся в распоряжении "Интерфакса", речь идет о назначении единовременных выплат работникам специализированных государственных предприятий, создаваемых по решению президента в регионах для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в период мобилизации и военного положения.

На данный момент подобные организации созданы в Запорожской, Белгородской, Брянской и Курской областях.

Сотрудники таких организаций помогают МВД и Росгвардии. По указу президента в случае гибели работника при исполнении уставных задач его семье выплачивается 5 млн рублей, при получении увечья (ранения, травмы, контузии) он получает 3 млн рублей.

Росгвардия МВД РФ
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