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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Производителей "гостовской" продукции обязали использовать фиксированные объемы упаковки

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Производители ряда продуктов питания, выпускаемых в соответствии с требованиями ГОСТов, теперь обязаны использовать фиксированные объемы их упаковки. Это предусмотрено корректировками, внесенными 24 октября 2023 года в "ГОСТ 8.579-2019. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте", сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры, ставшей инициатором этих изменений.

"Теперь производители сливочного и подсолнечного масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая и иных продовольственных товаров первой необходимости, желающие заявить об их соответствии ГОСТу, должны использовать фиксированные значения количества товара. Например, по новым правилам гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1000, 2000 грамм, молоко – 200, 250, 500, 1000, 2000 миллилитров", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Эта мера направлена на то, чтобы остановить так называемую шринкфляцию.

"Нередко производители сокращают объем, количество и вес продуктов, не снижая, а в ряде случаев и увеличивая их отпускную стоимость. Подобные манипуляции вводят в заблуждение потребителей относительно соответствия объема и веса товаров их стоимости", - пояснила Генпрокуратура, добавив, что организован мониторинг соблюдения новых правил фасовки социально значимых продовольственных товаров.

Как отметили в прокуратуре, Минпромторг и Минсельхоз "ориентированы на необходимость оказания содействия по внедрению на практике соответствующих требований с соблюдением баланса интересов всех участников торговых правоотношений".

Между тем, часть продукции в РФ производится по так называемым техническим условиям (ТУ), на которые эти требования не распространяются.

Генпрокуратура Минпромторг Минсельхоз
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