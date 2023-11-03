Власти предостерегли жителей Махачкалы от участия в несанкционированных акциях

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Власти Махачкалы (Дагестан) призывают горожан не поддаваться на провокации и не принимать участие в незаконных митингах, сообщается в телеграм-канале администрации города.

"Несанкционированный митинг, на который провокаторы созывают жителей, повлечет серьезные последствия для его участников. Администрация города Махачкалы призывает жителей городского округа воздержаться от участия в любого рода несанкционированных сходах", - говорится в сообщении.

Власти города напоминают, что ответственность за противоправные действия "будут нести и участники протестных акций, и те, кто провоцировал население и призывал к их проведению".

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли вечером 29 октября после прибытия рейса из Тель-Авива. После случившегося было задержано несколько десятков человек. Возбуждено уголовное дело.