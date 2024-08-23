Пять обвиняемых в беспорядках в аэропорту Махачкалы получили до девяти лет колонии

Беспорядки на территории международного аэропорта Махачкалы Фото: AP/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Армавирский городской суд признал пятерых жителей Дагестана виновными по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Суд назначил наказания в виде лишения свободы: Анварбеку Атаеву - 6 лет и 4 месяца, Исламу Ибрагимову - 6 лет и 4 месяца, Магомеду Омарасхабову - 6 лет и 6 месяцев, Салику Рамазанову - 6 лет и 4 месяца, Рабадану Раджабову - 9 лет", - говорится в сообщении.

Cледствие и суд установили, что 29 октября подсудимые в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива вместе с толпой пробили оцепление, взломали двери терминала и прорвались на стоянку воздушных судов. Действия подсудимых и других лиц привели к полной блокировке работы аэропорта.

Все они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.212 УК (организация массовых беспорядков). Раджабов также признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).

Отбывать наказание все будут в колонии общего режима.

Вины подсудимые не признали.

По предварительной оценке, ущерб, нанесенный аэропорту Махачкалы, составил около 285 млн рублей. По факту беспорядков было возбуждено уголовное дело по ст.212 УК (организация массовых беспорядков). Всего был задержан 201 человек, в отношении 155 были составлены административные протоколы.