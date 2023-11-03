Путин заявил, что рост ВВП РФ в этом году может достичь 3%

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Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Экономика России в 2023 году вырастет на 2,8-3%, заявил президент Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.

"В этом году рост ВВП будет 2,8-2,9%, а то и 3%", - сказал он.

Как сообщалось, по оценке Минэкономразвития, за январь-сентябрь 2023 года ВВП РФ вырос на 2,8%, в том числе в сентябре рост составил 5,2% в годовом выражении.

Минэкономразвития в сентябре повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2023 году до 2,8% с 1,2% в апрельской версии. ЦБ на прошлой неделе повысил свой прогноз роста этого показателя в текущем году до 2,2-2,7% с 1,5-2,5%.

В 2024 году Минэкономразвития ожидает рост ВВП РФ на 2,3%, ЦБ - лишь на 0,5-1,5%.