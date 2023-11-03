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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Кабмин установил правовой режим для испытаний дронов в двух регионах РФ

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ установило экспериментальный правовой режим (ЭПР) в сфере цифровых инноваций "Аэрологистика", соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Режим установлен для проведения технологических испытаний беспилотных воздушных судов (БВС) на территории аэродрома "Алферьево" в Московской области и посадочной площадки "Орловка" в Тверской области.

В рамках ЭПР созданы условия для тестирования комплекса решений и специального регулирования, "особенно важных" для запуска массового применения БВС, в том числе для перевозки грузов в России, говорится на сайте ассоциации "Аэронекст", которая называет себя инициатором и оператором ЭПР.

"Данный ЭПР является первым в стране по тестированию технологий интеграции БВС в общее с пилотируемыми воздушными судами воздушное пространство, - отметили в ассоциации. - Результаты испытаний лягут в основу формирования нормативных требований к БАС в части ключевых технологий точной автономной посадки, динамической маршрутизации, обнаружения и дистанционной идентификации БВС, автоматического предотвращения столкновений беспилотных и пилотируемых воздушных судов".

Как отмечается, испытания состоят из нескольких мероприятий с последовательным усложнением технологической задачи. В финальных испытаниях после прохождения отборочного этапа участники будут осуществлять доставку грузов массой до 50 кг на общую дистанцию от 500 до 1200 км.

Московская область Тверская область
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