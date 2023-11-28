Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Для развития беспилотных авиасистем в России потребуется 1 млн человек до 2030 года

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Потребность в кадрах при реализации нацпроекта по развитию беспилотных авиасистем (БАС) до 2030 года составит 1 млн человек, сказал первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, выступая на форуме "Российский промышленник".

"Надо понимать, что обеспечение кадрами промышленности - это вопрос выживания страны. (. . .) Это такие проекты, как авиастроение, судостроение, фармацевтика. (...) Это нацпроект по беспилотникам. Разные цифры назывались по кадрам. По нашим оценкам, только нацпроект "Беспилотники" с учетом операторов, тренеров, рабочих, инженеров - это 1 млн человек до 2030 года, и где их брать, непонятно", - сказал он.

В 2024 году в России должен заработать национальный проект по развитию БАС, российским компаниям поставлена задача произвести 11 тысяч дронов.

Василий Осьмаков Минпромторг БАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил о невозможности прочного миропорядка без сильной России

Путин заявил о невозможности прочного миропорядка без сильной России

Кремль расценит как агрессию попытки извне разжечь межрелигиозные конфликты в РФ

Мигрантам с патентами запретили работать в такси и общепите Тульской области

Голикова сообщила, что РФ к 2030 году дополнительно потребуется 2 млн работников

Голикова сообщила, что РФ к 2030 году дополнительно потребуется 2 млн работников

"Газпром" счел, что сланцевые операторы исчерпали потенциал повышения эффективности добычи

КС РФ заявил, что принудительное лечение не нарушает прав лиц с расстройствами психики

МВД РФ раскрыло крупную сеть подконтрольных украинцам нарколабораторий

Дело пензенского губернатора Белозерцева

Прокурор попросил 13 лет колонии для пензенского экс-губернатора Белозерцева

Прокурор попросил 13 лет колонии для пензенского экс-губернатора Белозерцева

В ЦБ назвали близкой к преступлению историю с псевдобанкротством "СПБ биржи"

В ЦБ назвали близкой к преступлению историю с псевдобанкротством "СПБ биржи"

Минфин предложил ограничить предельное содержание спирта в мороженом

Минфин предложил ограничить предельное содержание спирта в мороженом
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });