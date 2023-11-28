Для развития беспилотных авиасистем в России потребуется 1 млн человек до 2030 года

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Потребность в кадрах при реализации нацпроекта по развитию беспилотных авиасистем (БАС) до 2030 года составит 1 млн человек, сказал первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, выступая на форуме "Российский промышленник".

"Надо понимать, что обеспечение кадрами промышленности - это вопрос выживания страны. (. . .) Это такие проекты, как авиастроение, судостроение, фармацевтика. (...) Это нацпроект по беспилотникам. Разные цифры назывались по кадрам. По нашим оценкам, только нацпроект "Беспилотники" с учетом операторов, тренеров, рабочих, инженеров - это 1 млн человек до 2030 года, и где их брать, непонятно", - сказал он.

В 2024 году в России должен заработать национальный проект по развитию БАС, российским компаниям поставлена задача произвести 11 тысяч дронов.