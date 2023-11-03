Ракета "Ангара-А5" проходит финальные испытания перед первым пуском

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Первая летная ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" проходит контрольные испытания для пуска с космодрома Восточный, сообщили в "Роскосмосе".

"Центр Хруничева в рамках создания космического ракетного комплекса "Амур" на космодроме Восточный приступил к финальным испытаниям ракеты "Ангара-А5" первого пуска", - говорится в пресс-релизе.

По результатам электроиспытаний ракеты и оценки требований всех систем завершится изготовление и будет подтверждена готовность к отправке на космодром для дальнейшей подготовки к первому пуску.

"Ранее из московской площадки ГКНПЦ им. М.В. Хруничева в омский филиал предприятия ПО "Полет" была доставлена третья ступень первой летной ракеты для общей сборки и контрольных проверок", - сообщили в "Роскосмосе".

Сейчас на космодроме Восточный проходят испытания электрозаправочного макета "Ангары-А5", а также аттестация ракетного комплекса "Амур".

Сообщалось, что первый пуск ракеты-носителя "Ангара" в рамках летных испытаний с космодрома Восточный намечен на декабрь 2023 года.

19 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что работы по созданию стартового комплекса для ракет-носителей "Ангара" на космодроме Восточный будут завершены в 2023 году.

"Ангара" - семейство новых российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает ракеты-носители от легкого до тяжелого класса в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Различные варианты ракет-носителей "Ангара" реализуются при помощи разного количества универсальных ракетных модулей - УРМ-1 (для первой и второй ступеней) и УРМ-2 (для верхних ступеней). Количество универсальных модулей в составе первой ступени определяет грузоподъемность ракеты-носителя. УРМ-1 оснащается жидкостным реактивным двигателем РД-191 разработки АО "НПО "Энергомаш" (Московская область), УРМ-2 - двигателем РД-0124А (разработан АО "КБХА", Воронеж).

Первый пуск с космодрома Восточный провели в 2016 году. Сейчас на космодроме строят объекты второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара".