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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

МИД подтвердил, что Израиль не предупреждает РФ об ударах по Сирии

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Михаил Богданов подтвердил, что Израиль не информирует российскую сторону об ударах по территории Сирии.

"Не только не всегда (информирует), как правило (не информирует). Для нас эти удары по гражданским аэропортам Дамаска, Алеппо – это полная неожиданность, и никогда они не согласованы. Мы всегда выступали против этого", - сказал он журналистам в Москве.

В миреBloomberg сообщил, что Израиль перестал предупреждать Россию об ударах по СирииBloomberg сообщил, что Израиль перестал предупреждать Россию об ударах по СирииЧитать подробнее

"Мы это узнаем уже по факту", - подчеркнул Богданов.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что израильские военные в последнее время вопреки установившейся практике в ряде случаев не стали предупреждать Россию перед нанесением ударов по целям в Сирии.

МИД РФ Израиль Сирия
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