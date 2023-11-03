Bloomberg сообщил, что Израиль перестал предупреждать Россию об ударах по Сирии

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Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Израильские военные в последнее время вопреки установившейся практике в ряде случаев не предупреждали Россию перед нанесением ударов по целям в Сирии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Израиль не предупреждал Россию в преддверии удара, который его ВВС нанесли по военной базе в Даръа ранее на этой неделе. Он также не предупредил Москву об ударе по крупной сирийской базе на юге страны на прошлой неделе, где, предположительно, вместе с сирийскими силами размещены иранские офицеры и бойцы ливанской группировки "Хезболла". Израильские ВВС тогда нанесли удары по складу с вооружениями и по радарам.

До эскалации конфликта с ХАМАС израильские военные систематически предупреждали Москву об атаках с целью предотвратить случайное попадание под израильские удары российских сил в Сирии, отмечает Bloomberg.

Израиль уже несколько лет периодически наносит авиаудары по Сирии. Целями этих ударов, как правило, становятся иранские военные советники и объекты, контролируемые помогающей Дамаску группировкой "Хезболла".