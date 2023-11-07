ЛДПР передаст мандат Власова депутату Госдумы прошлого созыва Кулиевой

Фото: Олеся Курпяева/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Мандат депутата Госдумы, которого досрочно лишился Василий Власов, будет передан депутату 6-го и 7-го созывов Госдумы Василине Кулиевой, сообщил журналистам председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

1 ноября депутаты Госдумы досрочно прекратили полномочия Власова, вменив ему регулярное отсутствие на заседаниях комиссии, в которую он входил. Сам Власов говорил журналистам, что не считает справедливыми утверждения о его неучастии в работе комиссии.

Кулиева была депутатом Госдумы шестого и седьмого созыва от ЛДПР, входила в комитет по вопросам семьи, женщин и детей.