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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:33

ЛДПР передаст мандат Власова депутату Госдумы прошлого созыва Кулиевой

ЛДПР передаст мандат Власова депутату Госдумы прошлого созыва Кулиевой
Фото: Олеся Курпяева/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Мандат депутата Госдумы, которого досрочно лишился Василий Власов, будет передан депутату 6-го и 7-го созывов Госдумы Василине Кулиевой, сообщил журналистам председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

1 ноября депутаты Госдумы досрочно прекратили полномочия Власова, вменив ему регулярное отсутствие на заседаниях комиссии, в которую он входил. Сам Власов говорил журналистам, что не считает справедливыми утверждения о его неучастии в работе комиссии.

Кулиева была депутатом Госдумы шестого и седьмого созыва от ЛДПР, входила в комитет по вопросам семьи, женщин и детей.

Василий Власов ЛДПР Леонид Слуцкий Василина Кулиева Госдума
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