Госдума досрочно лишила мандатов депутатов Власова и Белоусова

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Госдума в среду проголосовала за досрочное лишение депутатских полномочий Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова ("Справедливая Россия - За правду").

Причиной досрочного лишения полномочий стало отсутствие депутатов более 30 дней на заседаниях комитета и комиссии, в которые они входили.

В пресс-службе Госдумы ранее процитировали по этому поводу председателя Госдумы Вячеслава Володина: "Если мы видим ситуацию, когда депутат ведёт себя безответственно: не посещает пленарные заседания, не работает в рамках комитетов и комиссий, не поддерживает связь со своими избирателями, он должен знать, что есть нормы закона, по которым с него спросят; депутаты Белоусов и Власов систематически не выполняли свои обязанности".

Согласно статье 4 закона о статусе сенатора и депутата Госдумы, полномочия могут быть прекращены досрочно в случае неисполнения депутатом в течение 30 и более календарных дней обязанностей, в числе которых и присутствие на заседаниях комитетов и комиссий.

Белоусов, осужденный на 10 лет колонии строгого режима за получение взятки более 3 млрд рублей, в августе 2022 года был объявлен в розыск.

Власов в разговоре с журналистами заявил, что не считает справедливыми утверждения о его неучастии в работе комиссии.

В свою очередь, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий пояснил, что вопрос исключения Власова из ЛДПР "партия обсудит и примет решение". Он также обещал "сказать на днях", кому перейдет вакантный мандат после освобождения его Власовым.

Сопредседатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов, в свою очередь, отвечая на вопрос "Интерфакса", отметил, что "мандат Белоусова, скорее всего, перейдет к кандидату в той же территориальной группе по Удмуртии и Кировской области".