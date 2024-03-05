Думе предложили ограничить взимаемые крупными маркетплейсами комиссии и неустойки

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект об ограничении возможности маркетплейсов с долей на рынке более 20% вводить комиссии для продавцов более 10% от стоимости товаров.

Законопроект № 568223-8 в палату внес председатель думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев и глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Документ предусматривает введение с 1 марта 2025 года государственного регулирования деятельности маркетплейсов - "агрегаторов информации о товарах". Авторы проекта указывают, что, по данным Минпромторга, на июнь 2023 года доля маркетплейсов в общем объеме интернет-торговли превысила 50%. Однако до сих пор отсутствует унифицированное правовое регулирование их деятельности. Это позволяет крупным маркетплейсам в одностороннем порядке менять условия работы для продавцов и владельцев пунктов выдачи, указано в пояснительной записке к проекту закона.

Документ вводит универсальные правила для всех маркетплейсов, а также специальные для занимающих "значимое положение на рынке" интернет-площадок (через которые за прошлый год в стоимостном выражении клиенты купили более 20% товаров на маркетплейсах).

Общими для всех будут являться такие требования: о размещении на сайте агрегатора форм договоров с продавцами товара или владельцами пункта выдачи заказов; о проверке (идентификации) продавцов и владельцев пункта выдачи заказов; мотивированное обоснование применения санкций за нарушение условий договора. Еще одно из универсальных условий - запрет на взимание владельцем агрегатора с покупателя компенсации за возврат товара.

"Значимым" маркетплейсам законопроект запрещает устанавливать комиссии для продавцов более 10% от стоимости товаров, а размер неустоек - более 15% от стоимости услуг, в отношении которых допущено нарушение. Также проект запрещает им включать в свои договоры условия об отказе от конкуренции, например, торговать на других маркетплейсах. Не вправе крупные маркетплейсы безвозмездно проводить распродажи за исключением товаров, продавцом которых является непосредственно сам маркетплейс.

Авторы проекта предлагают обязать владельцев "значимых" маркетплейсов уведомлять продавцов и владельцев пунктов выдачи товаров об ухудшении для них условий договора не менее чем за 30 дней до вступления в силу новых правил.

Контролировать соблюдение этих правил, как предлагается, будет ФАС.