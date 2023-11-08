ЦБ ждет скорого принятия нормативной базы для механизма обмена замороженными активами

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Банк России ожидает принятия нормативно-правовых документов для запуска механизма обмена заблокированными активами российских и иностранных инвесторов в ближайшее время, сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы с Минфином разработали предложения по этому механизму. Мы ожидаем принятия соответствующих нормативно-правовых документов. Надеемся, что это будет сделано в ближайшее время", - сказала она.

Механизм позволяет защитить в первую очередь права небольших розничных инвесторов, отметила она. Участие российских и иностранных инвесторов в этом процессе будет добровольным.

Министр финансов Антон Силуанов в августе сообщил, что правительство и Банк России подготовили проект указа президента о начале обмена заблокированными активами российских и иностранных инвесторов. На первом этапе планируется разблокировка счетов на сумму порядка 100 млрд рублей. По его словам, сейчас активы заблокированы у 3,5 млн российских граждан на сумму 1,5 трлн рублей. В ЦБ поясняли, что проект указа предусматривает возможность приобретения у российских инвесторов заблокированных бумаг на деньги со счетов типа "С".

В первую очередь Минфин и ЦБ хотели бы охватить инвесторов с портфелями до 100 тысяч рублей, сообщал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Совокупный объем средств на специальных рублевых счетах типа "С", на которых, в том числе, блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам, по состоянию на начало ноября 2022 года превышал 280 млрд рублей, оценивал Банк России. Это был единственный раз, когда ЦБ раскрыл данную цифру, с тех пор регулятор ее не комментирует.

По данным источников "Интерфакса", на конец 2022 года объем средств на счетах "С" приближался к 0,6 трлн рублей. Близкую цифру ЦБ раскрыл в аналитическом обзоре по банковскому сектору за I квартал 2023 года: там сказано, что из НРД в Агентство по страхованию вкладов были переведены накопленные на счетах типа "С" средства в размере 0,7 трлн рублей. Согласно решению совета директоров Банка России от 29 декабря 2022 года, кредитные организации должны были открыть счета "С" в АСВ не позднее 20 января.