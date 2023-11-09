Глава "Росатома" ждет успешного развития Севморпути после передачи ГК акций ДВМП

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Передача "Росатому" акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO) позволит госкорпорации решить поставленные задачи по созданию глобального транспортного коридора на Севморпути, считает глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Он заявил об этом автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Отвечая на вопрос, что значит для "Росатома" передача акций ДВМП, Лихачев напомнил, что госкорпорация выполняет функции единого инфраструктурного оператора СМП, отвечает за ледокольное сопровождение флота, кроме того, перед ней поставлена задача управлять всем морским движением на Северном морском пути и отвечать за часть северного завоза.

"Мы понимаем, что невозможно ограничить нашу работу только географическими координатами СМП, речь идет о всем протяженном северном коридоре - как с точки зрения связывания России, так и с точки зрения организации морского транзита. Поэтому вопрос организации и внутренних перевозок, северного завоза и транзита требует подтверждения определенными активами", - сказал он.

"Именно таким активом президент посчитал FESCO, поскольку это один из главных мировых игроков, в том числе и в контейнерных перевозках. В серверном завозе FESCO играет ключевую, можно сказать решающую роль. И мы будем выполнять решение президента, понимая, что это не только большая честь, но и большая ответственность", - заверил Лихачев.

Он отметил, что на СМП предстоит создать новый глобальный логистический коридор, который будет конкурентоспособен с другими мировыми логистическими цепочками. "Наша задача - переориентировать значимую часть уже глобальных морских перевозок между растущей экономикой Азии, Юго-Восточной Азии и пусть консервативным, но достаточно большим рынком Европы. Предложить для этих двух точек мирового развития самую привлекательную с экономической точки зрения схему", - добавил он.

"Это сложно сделать без своего логистического актива. У нас есть такой опыт, компания "Дело" с нами существует в очень серьезном альянсе, но это в основном сухопутные перевозки. А вот перевозки, связанные с морским движением, здесь FESCO занимает очень большую часть глобального рынка, абсолютно доминирующая (компания) в интересах российских перевозок", - отметил он.

Лихачев также добавил, что FESCO играет важную роль в поставке грузов Росатома на мировые стройки. "И вот эта синергия и поручения президента развивать СМП ускоренными темпами привело к решению, которое президент принял, которое опубликовано", - резюмировал глава Росатома.

Президент Владимир Путин 8 ноября подписал указ, по которому акции "Дальневосточного морского пароходства", находящиеся в собственности России, будут переданы госкорпорации "Росатом".

Хамовнический суд в январе 2023 года обратил в доход государства акции группы FESCO по иску Генпрокуратуры к основателю группы "Сумма" Зиявудину Магомедову (пакет акций 32,5%), его брату Магомеду Магомедову и ряду физических и юридических лиц. В мае Мосгорсуд подтвердил это решение.